No Green pass, in 300 tentano di raggiungere la Prefettura: bloccati dalla Polizia

I manifestanti, radunatisi in piazza Fontana intorno alle 17, hanno sfilato in direzione di corso Monforte, ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine

Ennesimo corteo non autorizzato da parte dei No Green pass che, dopo i disordini di sabato 16 ottobre, si sono nuovamente radunati lunedì 18 in piazza Fontana con l'intenzione di raggiungere il palazzo della Prefettura in corso Monforte.

I manifestanti, che procedevano al grido di "Trieste chiama, Milano risponde", sono stati bloccati dalla forze dell'ordine poco dopo piazza San Babila, e il corteo è così deviato verso largo Augusto e via Vivaio con conseguenti disagi al traffico e alla circolazione dei mezzi pubblici.