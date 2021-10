Il corteo cambia direzione di continuo: così i 'No Green pass' si fanno beffe della Polizia

Uno stratagemma per prendere di sorpresa le forze dell'ordine, con cambi di direzioni improvvisi e traffico in tilt per tutto il centro di Milano. Così, sabato 16 ottobre, i 'No Green pass' si sono fatti beffe della Polizia eludendo tutti i blocchi stradali predisposti dalla Polizia durante il corteo contro l'obbligo di certificazione verde per i luoghi di lavoro.

Partiti dall'ormai abituale ritrovo di piazza Fontana, i dimostranti 'No pass' hanno prima imboccato la strada per il Duomo e il Castello Sforzesco, salvo poi cambiare improvvisamente direzione per dirigersi in corso Vittorio Emanuele II e, successivamente, in piazza San Babila. Una strategia del caos che si è ripetuta anche a Porta Venezia, in piazza Repubblica, in via Fatebenefratelli e in via Moscova, con gli agenti schierati e i manifestanti che imboccavano le vie trasversali per farsi rincorrere e disorientare le forze dell'ordine.