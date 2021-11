Ennesima giornata di disagi in centro città per il corteo No vax

Ancora disagi e traffico in tilt per le vie di Milano a causa dell'ennesimo corteo No grenn pass del sabato.

Attimi di tensione si sono registrati in particolare in via Beatrice d'Este, dove i No vax hanno bloccato il traffico mentre Polizia e Carabinieri tentavano di mantenere ordine nel corteo.