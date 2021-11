No Greenpass, Confcommercio chiede una contro manifestazione. Sala: "Evitare ulteriori tensioni"

"Capisco e solidarizzo con le preoccupazioni dei negozianti, ma sono perplesso sull'ipotesi di una contro manifestazione in risposta ai cortei No Greenpass". Così il sindaco di Milano Beppe Sala risponde all'appello lanciato da Confcommercio dopo l'ennesimo sabato di passione dovuto ai manifestanti No Vax.

"Bisogna evitare di alzare ulteriormente la tensione - ha spiegato Sala - Il problema è sempre lo stesso: si pensava che stavolta il percorso fosse concordato e invece poi c'è chi ha deviato creando disordini. Stiamo lavorando con la Questura".