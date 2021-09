Milano, i no greenpass fanno flop: poche decine davanti alla stazione Garibaldi

Scalo ferroviario blindato da Polizia e Carabinieri nel giorno in cui scatta l'obbligo del certificato per viaggiare sui convogli a lunga percorrenza

Poche adesioni e scalo ferroviario blindato dalla Polizia e dai Carabinieri. Finisce così la tanto pubblicizzata manifestazione dei no greenpass alla stazione Garibaldi di Milano, dove la galassia no vax si era riunita per dire "No" all'obbligo del certificato verde per viaggiare sui treni a lunga percorrenza.

Sorvegliati a vista dalle forze dell'ordine i manifestanti si sono limitati a presidiare il piazzale della stazione, gridando all'indirizzo dei giornalisti teorie complottiste poco credibili e ricche di fantasiose ricostruzioni sulla pandemia e la natura dei vaccini contro il Covid.