Manifestante no green pass fa cadere un uomo con lo scooter, il video

Per l'uomo, che già in passato aveva aggredito un giornalista e un cameraman, ora c'è l'obbligo di dimora

Nella serata di domenica, i carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, emessa dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della Sezione distrettuale antiterrorismo della locale procura, nei confronti di Mauro Giuseppe S., 62enne, indagato per violenza privata continuata pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, interruzione di pubblico servizio, istigazione a delinquere e manifestazione non autorizzata.

La misura cautelare scaturisce dalle reiterate condotte illecite poste in essere dall’indagato, militante oltranzista del movimento “no vax - no green pass”, nel corso delle manifestazioni non autorizzate in questa piazza Duomo del 13, 20 e 27 novembre 2021. Nell’ultima occasione, nonostante fosse stato sottoposto a perquisizione nella giornata precedente dai carabinieri del Nucleo informativo di Milano poiché autore di atti prevaricatori nei confronti di un giornalista e del suo cameraman, l’indagato era ritornato a manifestare e, eludendo lo sbarramento realizzato dalla forza pubblica in piazza Duomo - angolo via Torino, dopo aver istigato un gruppo di circa 50 manifestanti avviando un breve corteo, bloccava il transito degli autoveicoli, in particolare di un’autovettura in servizio di pubblico trasporto e di uno scooter a noleggio. Il motociclista, peraltro, nel tentativo di procedere, era stato scaraventato a terra dal 62enne.

L’indagato, alla luce della misura cautelare, non potrà allontanarsi dal comune di residenza (Sesto San Giovanni) e dovrà permanere presso la propria abitazione dalle ore 14.00 alle 23.00 nella giornata del sabato. Contestualmente all’esecuzione della citata misura cautelare, è stato eseguito un decreto di perquisizione, emesso sempre dalla Sezione distrettuale antiterrorismo della locale procura, nei confronti di un cittadino 43enne di origini albanesi, residente in provincia di Lodi, indagato per concorso in violenza privata aggravata e manifestazione non autorizzata, poiché nel corso della manifestazione del 27 novembre aveva aiutato il 62enne a bloccare il transito dei veicoli.