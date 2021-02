Milano, il racconto delle due nonne in lista per il vaccino Covid: "È la fine di un doloroso isolamento". Video

Noemi ed Elisa sono due nonne milanesi over 80 che stanno per ricevere il vaccino contro il Covid-19. Insieme al nipote Simone ci raccontano il lungo e doloroso isolamento che hanno vissuto in tutti questi mesi di pandemia, lontano da parenti, amici e quotidianità. Per farsi che coraggio a vicenda durante il lockdown hanno iniziato a videochiamandosi su Whatsapp, Elisa dalla casa di Lainate in cui vive con il nipote, e Noemi dal suo appartamento a Milano.

"È stato brutto - spiega Elisa - Noi che abbiamo vissuto la guerra possiamo dire che l'Italia oggi si trova in una situazione molto simile. Per questo il nostro pensiero è rivolto soprattutto ai giovani. Il vaccino, per noi, è un sollievo non solo perché mette al sicuro gli anziani, ma perché immunizza i ragazzi e le ragazze, che rappresentano la nostra speranza per il futuro".

"Stare chiuse in casa è stato davvero faticoso - racconta Noemi collegata in videochiamata - Ho persino iniziato a prendere degli ansiolitici. Quello che ti rende più sofferente è sicuramente la mancanza della socialità. Io andavo in palestra due volte alla settimana, avevo molti amici con i quali ogni giorno parlavo e passavo il tempo. Ora invece posso solo andare a fare la spesa da sola, perché mio marito è a rischio avendo avuto patologie pregresse. Speriamo che il vaccino finalmente ci restituisca la libertà".