Torna la "Notte dei senza dimora": musica, pasti caldi e vaccini per i senzatetto

Pasti caldi, musica e un camper per i vaccini ai senzatetto. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, torna la 'Notte dei senza dimora', la festa dedicata ai clochard di Milano con la possibilità per tutti di passare una notte a dormire sui marciapiedi della citta per provare come vive un senzatetto.

"I senza fissa dimora sono tra le persone che più hanno sofferto durante il lockdown - spiega Piero Magri, presidente di "Insieme nelle terre di mezzo" - Solamente andare in bagno era un problema, perché i bar erano chiusi. Per questo poter tornare a fare questa festa dopo un anno è un bel modo per ridurre la distanza tra i senzatetto e le persone, distanza che con il Covid è aumentata ancora di più. Ci sono i pasti solidali, la musica, i laboratori di teatro sociale e un premio per i migliori artisti di strada, ma anche un camper per potersi vaccinare contro il Covid. Dopo tutto quel che hanno sofferto ci è sembrato giusto poter dar loro anche questa possibilità".