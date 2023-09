Ecco come il Botellon sta recuperando gli alberi abbattuti dal nubifragio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recupare gli alberi abbattuti dal nubifragio dello scorso 25 luglio, dando loro nuova vita sotto forma di un palco pubblico per eventi, dibatti e concerti in città. È il progetto del Botellon di Milano, festival urbano indipendente e gratuito che ai suoi eventi raccoglie migliaia di giovani nella storica location davanti al Politecnico. Un sorta di "restituzione" alla città dopo i disastrosi eventi climatici dello scorso 25 luglio, quando un violentissimo evento temporalesco ha devastato Milano e l'hinterland causando danni per decine di milioni di euro.

"Il giorno dopo il violento temporale ci siamo chiesti come potevamo riutilizzare tutto quel legno che sembrava destinato alle discariche - spiega Sergio Marchese, di Botellon Milano -. E così abbiamo pensato a un palco. Noi organizziamo eventi, e quindi quale modo migliore di restituire qualcosa alla nostra città se non quello di darle un palco pubblico, dove qualunque artista potrà esibirsi e dove si potrà parlare di attualità. Magari proprio del clima, visto che il nubifragio di luglio ha dimostrato quanto sia urgente affrontare i cambiamenti climatici".

Per sostenere la costruzione del palco, ancora in fase di progettazione, il Botellon di Milano ha organizzato una raccolta fondi sul web, con l'obiettivo di raggiungere un importo di 7mila euro. "Abbiamo stimato che tra il taglio del legno, l'ideazione del piano di lavoro e la realizzazione, quella sia la cifra iniziale per far partire il progetto. Non sappiamo ancora stimare i tempi, ma vorremmo poter inaugurare il palco durante un grande evento pubblico in una location significativa della città. Intanto diamo appuntamento al 30 settembre, durante la Green Week, dove saremo presenti con un evento di raccolta fondi e divulgazione al pubblico.

Un progetto di riutilizzo a scopo sociale che l'assessora all'Ambiente del Comune di Milano Elena Grandi ha voluto sposare dando al gruppo la collaborazione dell'Amministrazione per la raccolta e la selezione degli alberi abbattuti dal nubifragio. "Crediamo nel riutilizzo e questo progetto rispecchia in pieno lo spirito del bando con il quale, appena dopo il nubifragio, avevo chiesto ai milanesi di conservare in qualche modo gli alberi abbattuti per alimentare la filiera del legno e dell'artigianato. Ora, a quasi due mesi da quegli eventi, abbiamo emanato un secondo bando, rivolto ad artigiani, aziende e artisti, per utilizzare gli alberi che abbiamo raccolto e farne opere di arredo pubblico per i nostri parchi".