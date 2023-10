Nubifragio a Milano: l'acqua invade la stazione Garibaldi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attimi di paura alla stazione Garibaldi di Milano, dove un vero e proprio fiume in piena ha invaso alcuni sottopassaggi dello scalo ferroviario in seguito al violento nubifragio del 31 ottobre. In questo video, realizzato da alcuni passanti, ecco l'acqua che invade l'atrio della stazione, mentre i vigili del fuoco intervengono in aiuto di alcuni addetti rimasti all'interno dell'edificio.