Il nuovo treno che collegherà il passante di Milano al Terminal 2 di Malpensa nel 2024

Un nuovo collegamento ferroviario per arrivare al terminal 2 di Malpensa anche con il passante di Milano. Il cantiere è stato inaugurato giovedì 1 dicembre con un viaggio speciale dallo scalo milanese all'aeroporto di Busto Arsizio, dove il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'ad Sea Armando Brunini e il presidente di Fnm Andrea Gibelli hanno illustrato il piano dei lavori.

"Costerà circa 211 milioni di euro e sarà pronta nel 2024 - spiega l'assessore ai trasporti della Regione Claudia Terzi -. Oggi è un giorno importante non solo per Malpensa, ma per tutta la Lombardia, perché il piano prevede anche il collegamento con la Svizzera e quindi la possibilità di ampliare i flussi di partenze dallo scalo".

Non sono dello stesso avviso, tuttavia, gli abitanti del comune di Casorate, che riuniti sotto la siglia "Comitato Salviamo la Brughiera" protestano fuori da Malpensa contro la realizzazione del nuovo tratto ferroviario. "Il collegamento tra Milano e Malpensa c'è già, si fa in 50 minuti. Questa nuova ferrovia non serve e lascia una cicatrice ambientale molto profonda nella brughiera di Casorate". "Ogni volta che si inizia un'opera qualcuno è scontento - la replica del governatore Fontana -. Poi quando l'opera è pronta sono tutti contenti. Purtroppo per andare avanti bisogna anche fare sacrifici".