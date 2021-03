Nuova scuola di via Adriano, Limonta: "Pronta entro settembre per far tornare i bimbi in aula". Video

Quindici aule didattiche, sei laboratori di cui uno di informatica, una mensa, una biblioteca, oltre a una ludoteca e una palestra con tribuna da cento 100 posti. È il maxi progetto per la scuola di via Adriano, nel municipio 2 di Milano, dove negli scorsi giorni sono state posate le travi portanti in legno da 15 tonnellate che sosterranno la struttura del nuovo complesso scolastico.

"I lavori procedono in fretta - spiega l'assessore all'Edilizia scolastica del Comune di Milano, Paolo Limonta - Andando avanti di questo passo la struttura sarà pronta con 4 mesi di anticipo, permettendo così ai ragazzi di poter tornare in aula già a settembre per l'inizio del nuovo anno scolastico".