Il nuovo campus del Politecnico sui Navigli costato 10 milioni di euro

La graduate School of Management dell’ateneo milanese apre la sede distaccata a Ripa di Porta Ticinese: aule multimediali, spazi di coworking e corsi di alta formazione per il mondo del business

La Polimi Graduate School of Management di Milano inaugura il suo nuovo campus in riva ai Navigli di Milano, con aule multimediali, spazi per il coworking e le call conference, e corsi di alta formazione per il mondo del business. La struttura, aperta agli studenti al civico 77 di Ripa di Porta Ticinese, è stata realizzata con un investimento di oltre 10 milioni di euro, grazie al quale la Business School dell'ateneo scientifico milanese ha potuto ampliare i suoi spazi creando un secondo polo alternativo a quello nel quartiere Bovisa.

"Negli ultimi anni la nostra università ha avuto un notevole incremento di iscritti spiega Vittorio Chiesa, presidente della Polimi Graduate School of Management - Per questo abbiamo deciso di costruire questo secondo campus, situato in un'area della città che permetterà ai nostri studenti di potersi immergere, oltre che nei libri, anche nel contesto urbano di Milano. Crediamo che tutto questo contribuisca acreare un ulteriore motivo di attrattiva per i nostri alunni, soprattutto quelli che arrivano dall'estero".

"Lo scopo del nuovo campus è anche quello di costruire un'offerta didattica che sia sempre più inclusiva e relazionale, con l'aggiunta di tecnologie digitali che migliorano l'esperienza di studio nelle classi - racconta Federico Frattini, docente della Polimi Graduate School of Management - Abbiamo 9 aule interattive, spazi per il lavoro di gruppo, ma anche per chi necessita di privacy, e un metodo di didattica ibrido che permette sia la presenza in aula sia l'apprendimento a distanza in tempo reale".