Dentro il nuovo Lego store di Milano: ci sono un 'Bosco verticale' gigante e un Diner a grandezza naturale

Dopo lo storico negozio di piazza San Babila è stato inaugurato venerdì 14 aprile, in piazza Gae Aulenti, il secondo punto vendita milanese della celebre catena di mattoncini giocattolo. È il venticinquesimo in Italia

Un 'Bosco verticale' gigante, un tipico tram milanese e un Diner ispirato alla serie TV 'Friends' realizzato a grandezza naturale: il tutto costruito utilizzando dei mattoncini giocattolo. Si presenta così il nuovo Lego store di Milano (il secondo dopo quello di piazza San Babila) che è stato inaugurato venerdì 14 aprile in piazza Gae Aulenti. Nel negozio, il venticinquesimo d'Italia, tutte le ultime collezioni della celebre catena danese fondata nel 1932, gadget a forma di Lego e persino un'area in cui creare i propri personaggi customizzati.

"Il segreto della longevità dei Lego sta nella loro capacità di stimolare la creatività e nelle infinite possibilità di costruire quel che si vuole attraverso dei semplici mattoncini - spiega Rossana Mastrosimini, channel director di Lego Group -. Per omaggiare la città di Milano e questa bellissima piazza abbiamo voluti creare delle costruzioni ad hoc, come il tram, tipicamente milanese, e una riproduzione del 'Bosco verticale' che sarà allestita in occasione della Design week. Ci sono poi altre due grandi novità: la nuova app con il catalogo completo che permette di ordinare i Lego online e poi ritirarli nel punto vendita più vicino, e un Diner come quello della serie TV 'Friends' che è stato costruito a grandezza naturale proprio qui in piazza Gae Aulenti".