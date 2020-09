Milano, all'ospedale San Paolo il nuovo reparto per la cura dei polmoni: "Pronti al ritorno del Covid"

È stato inaugurato martedì 1 settembre il nuovo reparto di pneumologia dell'ospedale San Paolo di Milano, un'intera ala dedicata esclusivamente al trattamento delle malattie polmonari, in primis il temutissimo Covid-19.

"Questo reparto è stato realizzato in tempi record - spiega il direttore generale dell'ASST SS. Carlo e Paolo, Matteo Stocco - All'interno ci sono fino a 35 posti letto e un sistema di video sorveglianza che permette a medici e infermieri di monitorare i pazienti 'dal vivo'. L'intero reparto, inoltre, pensato come un normale reparto di pneumologia, può all'occorrenza trasformarsi in pochissimo tempo in un vero e proprio presidio Covid. La Pandemia in un certo senso ci ha insegnato tanto e ora più di prima siamo pronti ad affrontare un eventuale ritorno del virus ai livelli di marzo".