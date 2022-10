Il nuovo ristorante di Sofia Loren in centro a Milano. Video

La diva del cinema ha inaugurato il locale lunedì 10 ottobre in via Cantù, con ospiti importanti vip e imprenditori

Il Sofia Loren Restaurant apre nel cuore di Milano con un vero e proprio galà su un red carpet allestito davanti all'ingresso del locale, a pochi da piazza Duomo. A inaugurare il ristorante è stata l'attrice in persona, che lunedì 10 ottobre ha sfilato davanti ai fan arrivati per salutarla, seguita da importanti ospiti vip e imprenditori milanesi. All'esterno anche un dehor con affaccio su via Orefici e il suo via vai di tram, con tavoli apparecchiati, coperte per gli ospiti e un menù a base di specialità campane gourmet.