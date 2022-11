La proposta di La Russa per salvare lo stadio di San Siro

Costruire un secondo stadio accanto a quello vecchio per salvare San Siro. A proporlo è il presidente del Senato Ignazio La Russa, che a margine di una visita istituzionale all'ospedale Niguarda ha voluto dire la propria sul dibattito, ormai non più solo milanese, per la realizzazione del nuovo impianto sportivo di Milan e Inter.

"Mantenere in vita lo stadio di San Siro così com'è è vantaggioso - ha spiegato La Russa - La mia proposta è quella di realizzarvi a fianco un secondo impianto, come avviene in molte città sudamericane, in modo da andare incontro alle esigenze di entrambi i club. Per me il Meazza non va abbattuto, perché se all'estero chiedete di cosa si ricordano gli stranieri quando pensano a Milano risponderanno: il Duomo, la Scala e lo stadio di San Siro".