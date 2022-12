Omicidio a Milano, 35enne ucciso nel suo bar a colpi di pistola. Video

Mattinata di sangue quella di lunedì a Milano, dove un uomo di 35 anni è stato ucciso in un bar al civico 42 di via Bessarione, all'angolo con piazza Angilberto II, in zona Corvetto. Il killer è entrato in azione verso le 7.15.

La polizia - presente con le volanti e la squadra mobile - ha trovato sulla scena del crimine alcuni bossoli. L'assassino avrebbe esploso almeno cinque colpi di pistola e si sarebbe poi dato alla fuga. Le indagini sono affidate agli agenti che dovranno ricostruire le cause dell'omicidio e cercare di dare un nome e un volto al killer che ha ucciso il 35enne, titolare del bar.

Il locale teatro dell'omicidio è il bar "Milano caffetteria tavola fredda": quattro vetrine - di cui una rimasta chiusa - che affacciano davanti alla piazza "tattica" creata dal comune a fine 2021. La sparatoria, che per ora ha tutti i contorni di un'esecuzione mirata, è avvenuta all'interno del locale.