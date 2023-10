Così è stato ammazzato Dum Dum: l'arrivo dei killer in Xmax e la fuga con l'autista. Video

L'arrivo dei killer a bordo dell'Xmax con la targa clonata. Poi la fuga di uno di loro su una Peugeot bianca. Ecco il "film" dell'omicidio di Paolo Salvaggio, il 60enne "Dum Dum" - così era ribattezzato in onore dei proiettili a espansione - freddato la mattina dell'11 ottobre 2021 a Buccinasco.

Salvaggio era malato terminale, gli restavano pochi mesi di vita, eppure quel giorno due uomini su uno scooter gli avevano sparato contro tre o quattro colpi mentre si trovava fermo al semaforo di via della Costituzione a bordo della sua bici. L'esecuzione era avvenuta alle 10.03, un orario non casuale perché la vittima - che era ai domiciliari - aveva il permesso per uscire di casa tra le 10 e le 12. Il 60enne era stato ammazzato con un ultimo colpo in faccia, mentre era già a terra.

Nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, si vedono i due sicari arrivare in scooter e poi la corsa di uno di loro che scappa su una Peugeot 3008. Al volante, stando a quanto appreso, c'era il 45enne Benedetto Marino, arrestato martedì mattina.