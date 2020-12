Sangue in centro a Milano, sgozzato e ucciso durante una rapina in strada

Pomeriggio di sangue a Milano. Un uomo di 65 anni è stato ucciso in strada, in via Mauro Macchi (zona Stazione Centrale), sembra durante una rapina.

Tutto è accaduto intorno alle 18.05 di sabato 19 dicembre all’angolo tra le vie Macchi e Scarlatti, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri. Da via della Moscova fanno sapere che l’ipotesi più accreditata è quella di una rapina finita male “forse ad opera di due soggetti non italiani”. L’arma del delitto, un coltello, è stata trovata sulla scena del crimine.