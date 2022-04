Spara e uccide un vicino di casa: filmata con la pistola ancora in mano

Nel filmnato amatoriale registrato da alcuni residenti, ecco i drammatici momenti successivi alla sparatoria avvenuta in via Brasside a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una donna ha aperto il fuoco con una pistola uccidendo un vicino di casa.

Nel video è chiaramente visibile l'omicida mentre indugia nel cortile del palazzo con l'arma ancora in mano, mentre a pochi passi il vicino colpito è ancora esanime a terra. A scatenare la furia della donna, secondo alcuni testimoni, sarebbe stata una lite esplosa a causa dell'abbaiare del cane dei vicini. Nel pomeriggio si è saputo che la donna è stata arrestata.