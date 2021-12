I medici gli asportano un tumore al cervello: lui suona "Jingle bells" durante l'intervento

Di sicuro il concerto più indimenticabile di sempre. Protagonista Enrico, musicista di 50 anni che nei giorni scorsi è stato operato all'ospedale maggiore di Cremona per un tumore cerebrale. Mentre l’équipe di neurologia diretta da Antonio Fioravanti gli stava asportando la massa, il 50enne ha infatti suonato con una tastiera "Jingle bells".

Durante la prima fase dell'operazione, il paziente è stato sottoposto ad anestesia, ma poi - al momento di intervenire nell'area del cervello - è stato svegliato in modo che i dottori potessero controllare praticamente in diretta eventuali problemi. Così, per essere certi che tutto stesse andando per il meglio, i medici hanno chiesto al musicista di eseguire la canzone natalizia e lui ha prontamente risposto presente.

"Quando il chirurgo mi ha detto che l’asportazione del tumore era terminata con successo, non volevo più smettere di suonare", ha raccontato lo stesso Enrico, come riporta la Ats di Cremona che ha pubblicato le immagini sottolineando che per l’équipe del dottor Fioravanti è il trentesimo intervento di chirurgia da sveglio, "prova straordinaria di un grandissimo lavoro di squadra".