Incendio a Segrate, maxi rogo vicino al luna park. Video

Maxi incendio a Segrate, nel Milanese. Nel pomeriggio di venerdì, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato accanto al luna park - in via Dante, a Novegro - nello spazio in cui si trovano le abitazioni che ospitano i giostrai.

Sul posto sono intervenuti 12 squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale e i mezzi del 118. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri, le fiamme - le cui cause sono ancora tutte da accertare - avrebbero coinvolto più bungalow.

Ci sarebbero anche dei feriti, già trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero comunque preoccupanti.