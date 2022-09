Ornella Vanoni show su Rai Uno: "A Milano sono tutti isterici"

Ornella Vanoni show l'altra sera in diretta su Rai Uno. La cantante milanese è stata la protagonista a Verona, all'Arena Suzuki, sul palco dello show revival "'60 '70 '80 e... '90', con i grandi successi (e gli interpreti) di quegli anni. Prima è "sbottata" con Amadeus: "Non mi ricordo più le basi perché sono troppo vecchia". Il conduttore ha risposto: "Tanto la cantano anche loro", indicando il pubblico. Ornella poi prosegue il siparietto, ironizzando sui tempi stretti dello spettacolo: "Un attimo, manco fossimo a Milano dove sono tutti isterici". Non finisce qui. Ironizzando sempre con Amadeus, Ornella Vanoni ha detto: "A Milano se non esci almeno a comprare il prosciutto ti senti un cogl***... A Roma invece no".

