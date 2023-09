Sala: "Scippo al pilota Ferrari? È un problema di tutte le grandi città"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La sicurezza in città è un problema e bisogna ancora lavorarci. Non parlerei però di allarme sicurezza. Si tratta di un problema comune a tutte le grandi città, perché il mondo stesso oggi è un posto meno sicuro rispetto al passato". Così il sindaco di Milano Beppe Sala commenta il furto ai danni del pilota della Ferrari Carlos Sainz, che domenica 3 settembre è stato derubato di un orologio da oltre 500mila euro mentre passeggiava nell'esclusivo quartiere del quadrilatero della moda. Il pilota, reduce da un terzo posto al gran premio di Monza, ha inseguito insieme ai membri del suo staff i tre ladri, prima in automobile e poi a piedi, fino a bloccarli e recuperare l'orologio in via della Spiga, a pochi passi dal luogo della rapina.