Sala a Orticola: "Compro il basilico per il gin tonic"

Il sindaco di Milano e la compagna Chiara Bazoli all'inaugurazione della mostra mercato di piante e fiori in programma ai giardini Indro Montanelli fino al 19 settembre

"Abbiamo preso il basilico alla liquirizia che useremo per cucinare, forse anche per il gin tonic". Così il sindaco Beppe Sala scherza all'inaugurazione di Orticola 2021, la mostra mercato di fiori e piante in programma ai giardini Indro Montanelli fino al 19 settembre.

Intervenuto insieme alla compagna Chiara Bazoli per visitare l'esposizione il primo cittadino di Milano si è detto felice della ripresa della manifestazione, slittata a settembre a causa della pandemia. "Amo molto questa manifestazione perché qui non c'è mai la volontà di stupire, ma di proporre prodotti d'eccellenza che arrivano da tutta Italia. La cosa più bella, girando gli stand, è vedere la gioia di persone che arrivano dalla Sicilia, dalla Toscana o dal Lazio di essere qui a Milano e di sentirsi parte della nostra comunità".