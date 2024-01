L'iniziativa darà a oltre 200 ragazzi milanesi tra i 18 e i 25 anni l'opportunità di lavorare per 5 giorni a fianco di importanti manager d'azienda per orientarsi nel mondo del lavoro

Cinque giorni a stretto contatto con un importante manager per capire qual è il lavoro dei propri sogni. Si chiama "Osserva Lavoro Milano" il nuovo progetto dell'amministrazione comunale per l'orientamento al lavoro dei giovani tra i 18 e i 25, che permetterà ai ragazzi e alle ragazze partecipanti di osservare da vicino e in concreto il lavoro quotidiano di una figura professionale di alto livello.

Noto negli Usa con il nome di "Job shadowing", il progetto milanese è stato presentato martedì 30 gennaio dall'assessora alle Politiche del Lavoro del Comune Alessia Cappello, che ha incontrato i 200 ragazzi partecipanti insieme a importanti manager d'azienda che hanno aderito al progetto: da A2A a Gucci, passando per Oracle, L’Oréal, Triennale Milano, Airc e Fondazione Telethon.

Sono veramente orgogliosa di questo progetto che si propone di dare sostanza ai sogni e alle ambizioni professionali dei giovani della nostra città - in una forma di ‘give back’ alla città -. Desidero ringraziare le numerose aziende e studi professionali che hanno abbracciato con entusiasmo e generosità l’iniziativa, offrendo la possibilità alle ragazze e ai ragazzi di seguire da vicino proprio come un’ombra, figure di spicco nel loro ambito lavorativa.