Sgomberato il magazzino occupato per distribuire gli aiuti alimentari Covid: "Non è andato tutto bene"

È stato sgomberato nella mattina di martedì 8 settembre lo stabile di via Trentacoste, zona Ortica, occupato appena 6 giorni fa dai ragazzi del centro sociale 'Lock' e usato dalla brigata solidale 'Scighera' come magazzino per i pacchi alimentari di Emergency alle famiglie milanesi in crisi per il Covid.

"Per tutto il lockdown abbiamo lavorato con entusiasmo al progetto del Comune 'Milano aiuta' - spiega Martine, una delle molte ragazze impegnate nella consegna degli aiuti durante la pandemia - La verità, purtroppo, è che appena l'emergenza è finita l'amministrazione si è dimenticata di noi. L'emergenza, tra l'altro, non è affatto finita, si è solamente trasformata. Se prima le persone non potevano uscire a fare la spesa, ora a causa della crisi non possono addirittura permettersela. Per questo, nonostante lo sgombero, abbiamo deciso di continuare a consegnare i pacchi di Emergency che avevamo in questo stabile, che abbiamo dovuto occupare perché per tutto questo tempo da nessuna delle istituzioni ci è stata offerta una sede per la nostra attività di sostegno alla cittadinanza. La retorica del 'Andrà tutto bene' è solo un modo per voltarsi dall'altra parte, quando invece ci sono moltissimi milanesi che sopravvivono proprio grazie a questi aiuti".