Parla il padre di Luis Fernando, il cassiere del Carrefour ucciso con una coltellata

L'uomo racconta l'amore per il figlio adottivo ai microfoni del Tg 1

"Ha tentato sempre di migliorarsi". Con queste parole il padre di Luis Fernando Ruggieri descrive suo figlio, unica vittima della mattanza all'interno del Carrefour di Assago Milanofiori, ai microfoni del Tg1. Federico Ruggieri racconta l'amore per il figlio e come lo avesse adottato dalla Bolivia fin da piccolo. "L'ho amato sempre e lui mi voleva un bene dell'anima", racconta l'uomo che a stento riesce a trattenere le lacrime. Ruggieri è stato il penultimo ad essere colpito dalla furia assassina di Andrea Tombolini, che in tutto ha accoltellato 6 persone, incluso il noto calciatore di Serie A Pablo Marì, attualmente al Monza.