Esplode un appartamento: il video col drone del palazzo sventrato

Un letto che 'guarda' verso il vuoto. Appoggiato a una 'parete' di vento, che affaccia verso un vuoto profondo sei piani. All'interno alcuni uomini dei vigili del fuoco impegnati a puntellare quel che resta del muro originare, quello vero, buttato giù da un'esplosione che non ha provocato feriti per una casualità assai fortunata. Visto che all'interno c'erano due persone ma sono rimaste illese.

Sono le immagini video riprese dal drone dei pompieri del comando provinciale di Milano, mentre lunedì mattina i caschi rossi lavoravano per mettere in sicurezza quel che rimaneva di un appartamento in un palazzo all'angolo tra via Montello e via Fratelli di Dio a Corsico (Milano).

Un boato, forse provocato da una fuga di gas, che poco dopo le 11 ha mandato nel panico i residenti dell'intera palazzina di 8 piani, evacuata per precauzione ma che fortunatamente non sembrerebbe aver subito danni strutturali. Come 'anticipato' dalla colonna in cemento armato dell'abitazione sventrata rimasta intatta. Lo scoppio ha invece distrutto due pareti perimetrali composte prevalentemente da mattoni forati. Una delle pareti, dopo il volo nel vuoto, ha schiacciato un'auto parcheggiata lungo la strada, per fortuna vuota in quel momento.