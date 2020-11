Violenza di genere, De Marchi: "Vergognose le parole di Feltri sul caso Genovese"

Una panchina rossa e un numero verde per denunciare i casi di violenza domestica nei confronti delle donne. È l'iniziativa messa in campo dal CTO Pini nella Giornata mondiale contro la violenza di genere. Una piaga, quella dei maltrattamenti, che con il lockdown dovuto al Covid-19 ha drammaticamente segnato un aumento dei casi sia a Milano sia in Lombardia.

"Con la pandemia molte donne sono state costrette a convivere forzatamente con il proprio carnefice - spiega Diana De Marchi, presidente della commissione Pari opportunità del Comune di Milano - In un condizione del genere, quindi, denunciare è stato ancora più difficile. Lo dimostrano i dati dei centri anti violenza: durante il primo lockdown le chiamate erano in calo, ma subito dopo la riapertura c'è stato un boom di denunce".

De Marchi attacca poi il giornalista Vittorio Feltri e il suo editoriale "giustificazionista" riguardo al caso Genovese: "Trovo che le parole scritte da alcuni giornalisti su quelle ragazze siano vergognose. Colpevolizzare le vittime è un atteggiamento che va stigmatizzato e penso che certe persone dovrebbero semplicemente smettere di scrivere sui giornali".