La panchina rossa di Unipol contro la violenza di genere

Una panchina rossa per dire stop alla violenza di genere. È l'iniziativa del gruppo Unipol allo spazio "The Dap" di via dei Missaglia 97 in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sulla panchina, la scritta "L'amore genera amore e non violenza" seguita dal numero del centralino antiviolenza del Comune di Milano (1522).

"È la terza panchina rossa che installiamo nelle nostre sedie - spiega il presidente del gruppo Unipol, Pierluigi Stefanini - Quella di oggi è una giornata molto importante e bisogna che riflettiamo molto seriamente sul problema della violenza di genere, perché purtroppo, come sappiamo, durante la pandemia i casi sono aumentati pericolosamente. Per questo dobbiamo agire insieme se vogliamo che la parità di genere sia qualcosa di reale e non solo qualcosa che viene detto a parole".