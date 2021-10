Parco delle Basiliche: "Qui solo schiamazzi, bottiglie rotte e abbandono"

Bottiglie rotte, musica ad alto volume fino alle 4 di notte, e quel giardino pubblico in cui la manutenzione manca del tutto. È la denuncia dei residenti del quartiere adiacente al Parco delle Basiliche, in via Santa Croce (zona Porta Ticinese), che per chiedere l'intervento del Comune di Milano hanno pubblicato una petizione online.

"La sera preferisco non passare per queste vie - spiega Michela Macciolini, promotrice della petizione - Ogni sera ci sono ragazzi che fanno festa con la musica ad alto volume fino a tarda notte, con lanci di bottiglie e schiamazzi continui. In generale, però, è tutto il quartiere a essere in preda al degrado. Oltre alle solite risse, che ormai sono all'ordine del giorno, anche gli spazi verdi sono lasciati nel più completo abbandono. Qui al Parco delle Basiliche, ad esempio, la società che dovrebbe fare manutenzione, la Miami, è totalmente assente. In più di un'occasione ho dovuto fare un reclamo perché durante un'intervento avevano lasciato un tombino aperto in cui chiunque sarebbe potuto cadere".