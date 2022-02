La pasticceria che vende dolci a forma di peni e vagine (mentre il commesso fa battute spinte)

Centinaia di milanesi in coda da Mr. Dick, il negozio inaugurato in corso di porta Ticinese dove si parla esplicitamente di sesso assaggiando waffle, cupcake e torte con le forme di genitali

Waffle, torte e cupcake a forma di peni e vagine, serviti con allusioni e battutine spinte ai clienti. Sono centinaia i milanesi che in queste ore si sono messi in fila per un dolce di Mr. Dick, la nuova pasticceria inaugurata in corso di porta ticinese dal cui forno escono solamente cialde dalle forme falliche o dalle sembianze di una vulva.

All'interno del locale i titolari offrono ai clienti un assortimento di dolci ricoperti di cioccolato e creme, che il commesso serve loro facendo commenti "senza peli sulla lingua". "Abbiamo voluto creare quest'atmosfera perché questo luogo non è solo una pasticceria, ma anche un posto dove poter parlare di sesso in modo libero - spiegano Stefano e Claudia, titolari di Mr. Dick - Il nostro sogno è di aprirne uno in ogni città d'Italia. Ci rivolgiamo ai ragazzi, e per questo abbiamo scelto di aprirlo vicino alla movida dei navigli. Vogliamo che qui la gente possa divertirsi parlando con naturalezza della sessualità, uscendone con in mano un buon dolce".