Milano, il video dell'omicidio del 38enne accoltellato durante una partita di calcetto

Nelle immagini amatoriali riprese da un testimone e rese pubbliche dalla Polizia di Stato di Milano, ecco i tragici momenti dell'aggressione costata la vita a un 38enne peruviano lo scorso 29 maggio durante una lite per una partita di calcetto.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, in seguito a un diverbio di natura sportiva, il 38enne sarebbe stato prima accerchiato da 6 connazionali, e poi accoltellato più volte al torace e alla schiena: il tutto davanti a decine di altri spettatori. Nonostante dopo il delitto i 6 uomini si fossero allontanati per far perdere le proprie tracce, la Polizia li ha individuati e arrestati grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza del quartiere di via Padova. Per loro l’accusa è ora di omicidio volontario in concorso aggravato da futili motivi.