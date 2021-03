Milano, un commissario straordinario per i vaccini Covid: la petizione online fa oltre 18mila adesioni. Video

Una petizione online sulla piattaforma Change.org per chiedere un commissario straordinario che si occupi della campagna vaccinale Covid in Lombardia. A chiederlo è il presidente del Municipio 6 di Milano, Santo Minniti (PD), che sul web ha lanciato una raccolta firme che in poche ore ha totalizzato già oltre 18mila adesioni.

"È evidente il fallimento della Regione nella campagna vaccinale - siega Minniti al telefono con Milano Today - L'ingresso nell'esecutivo della vicepresidente Letizia Moratti e di Guido Bertolaso non ha portato sostanziali cambiamenti a una situazione già di per sé molto critica. La verità è che in questo momento in Lombardia le dosi di vaccino ci sono, ma non vengono somministrate tutte a causa di una cattiva gestione delle prenotazioni e una pessima pianificazione delle somministrazioni".