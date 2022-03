"Imagine" suonata davanti al consolato ucraino di Milano: la performance del pianista Davide Locatelli

Anche il mondo della musica scende in campo per chiedere la fine delle violenze in Ucraina. È accaduto martedì 1 marzo davanti al consolato generale dell'Ucraina a Milano, dove il pianista e compositore Davide Locatelli ha improvvisato al pianoforte il brano di John Lennon "Imagine".

"Imagine all the people, livin' life in peace. Stop war" ha scritto il musicista di origine bergamasca su Instagram postando il video della sua esibizione. Alla performance dell'artista farà seguito, alle 17, un secondo flashmob "artistico" in largo Marinai d'Italia, con un'esibizione dell'accademia ucraina di balletto a sostegno del proprio paese, alle prese con il sesto giorno di invasione militare russa.