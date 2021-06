Piano City 2021: dal 25 al 27 giugno oltre 100 concerti per le strade della città

Oltre 100 concerti a ingresso libero con più di 150 pianisti impegnati in esibizioni estemporanee per le vie e nelle piazze di Milano. Riparte così Piano City, la rassegna di pianoforte che quest'anno celebra il suo decimo anniversario con un programma ricco di appuntamenti dal 25 al 27 giugno.

"Dopo l'edizione del lockdown quella di quest'anno è ancora più significativa - spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno - I milanesi hanno voglia di cultura e di concerti, lo hanno dimostrato con i numerosi sold-out agli eventi delle scorse settimane. Ci saranno 10 poli della città che ospiteranno i concerti di questi straordinari pianisti, alcuni sono luoghi 'tradizionali' per Piano City, come la GAM e la Triennale, altri invece sono nuovi posti da scoprire per questa manifestazione, come Chiaravalle e il Mare Culturale Urbano". Per informazioni e orari è possibile consultare il sito dell'evento.