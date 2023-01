La piazza "sospesa" sopra la A4 inaugurata a Cinisello Balsamo

Autostrade per l'Italia ha inaugurato la nuova piazza sopraelevata di viale Friuli a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano: un'opera attesa a lungo e che ricollega due quartieri della città attraversati dall'autostrada A4 Milano-Brescia. Il taglio del nastro dell'opera si è tenuto martedì 10 gennaio in viale Friuli, in presenza del sindaco Giacomo Giovanni Ghilardi, del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

"Si tratta di un'opera molto importante per questo territorio - spiega l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi -. È stata fatto un lavoro di riconnessione, di ricucitura, di una comunità che finora era fisicamente divisa, e che permette di dare spazio alla socialità, perché sarà anche una piazza in cui i bambini potranno giocare e correre in sicurezza".