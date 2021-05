Piazzale Loreto, ecco il progetto per riqualificarlo. Maran: "Sarà pronto entro le OIimpiadi 2026". Video

Un investimento da oltre 60 milioni di euro, derivanti da privati e cessione degli oneri di urbanizzazione dei palazzi adiacenti, per riqualificare piazzale Loreto, snodo centrale del traffico di Milano.

Il progetto è stato presentato martedì 11 maggio alla Triennale di Milano, alla presenza del sindaco Beppe Sala e dell'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. "Sarà un intervento impegnativo come quello delle Tre Torri e di Citylife - spiega l'assessore - Sin da quando fu realizzato, piazzale Loreto è sempre stato pensato come uno snodo automobilistico, mentre noi vogliamo torni a misura di cittadino. Per questo abbiamo privilegiato il verde pubblico e i percorsi ciclo-pedonali. Contiamo che i lavori termineranno entro le Olimpiadi del 2026".