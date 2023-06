A Milano il mega picnic lungo 500 metri con oltre 1400 persone. Video

L'iniziativa a Parco Sempione per la giornata mondiale del picnic

Una tovaglia rossa lunga 500 metri. E più di 1.400 persone attorno allo stesso "tavolo". Grande successo a Milano per "Food Wave picnic - insieme per il clima”, l'evento che, in occasione della giornata mondiale del picnic, si è svolto al Parco Sempione con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e le cittadine e stimolarli ad adottare stili di vita sostenibili, a partire dalle scelte alimentari.

Il mega picnic è andato in scena tra l'Arco della Pace e piazza del Cannone e ha fatto registrare presenze da record.

La tovaglia destinata al picnic era divisa in sei aree, ognuna delle quali dedicata a un’azione del "Milan Urban Food Policy Pact", un patto internazionale nato su impulso di Expo 2015 e sottoscritto da oltre 265 città di tutto il mondo che impegna i sindaci nello sviluppo di food policy urbane innovative.