Milano, piove anche dentro l'autobus Atm: il video postato in rete da un passeggero

Piove dentro il bus. A quanto pare il maltempo che nei giorni scorsi ha imperversato a Milano non ha dato tregua ai cittadini nemmeno a bordo di un autobus del servizio pubblico di Atm.

Come testimonia questo video pubblicato su alcuni gruppi dedicati ai disservizi del trasposto pubblico milanese su Facebook, all'interno di un bus della linea 91 la copertura del mezzo Atm non ha retto e l'acqua piovana è filtrata inesorabile.

"Atm fa acqua da tutte le parti..." è il laconico commento dell'autore (D. G.) del video che riferisce poi nei commenti di averlo girato lunedì 3 agosto sul filobus della 91.

Tra i vari utenti c'è però chi difende l'Azienda dei trasporti milanesi per via dell'eccezionale pioggia caduta in quei giorni di diluvio. Per altri poco importa e la colpa sarebbe da individuare nella mancata manutenzione dei mezzi.

Il video è abbastanza chiaro. Le gocce di pioggia corrono lungo il tetto del bus e arrivano sui passeggeri nella parte posteriore del mezzo.