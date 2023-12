Il sindaco di Buccinasco rassicura le famiglie dei disabili: "La piscina sarà accessibile per tutti"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo scorso 4 dicembre Milano Today aveva raccontato la vicenda dello scivolo per disabili sparito dalla piscina comunale di Buccinasco dopo il piano di riqualificazione dell'impianto. Sulla vicenda interviene ora anche il sindaco Rino Pruiti, che rispondendo alle obiezioni delle famiglie spiega perché la rampa è stata eliminata dal nuovo progetto.

Una riqualificazione necessaria

"A causa di un cedimento strutturale del terreno sottostante la struttura non era più agibile - spiega Pruiti -. Per questo motivo abbiamo iniziato una vera e propria querelle legale con l'ente gestore Engie per riqualificare l'impianto. In questo intervento di messa a norma abbiamo chiesto che la piscina fosse il più inclusiva possibile, tanto che al posto delle due vasche, presenti nel precedente progetto, ora ce ne sono ben quattro. Per garantire l'ingresso anche alle persone con disabilità abbiamo fatto inoltre installare degli elevatori meccanici, con un operatore specializzato che sarà presente tutti i giorni. Su questo punto voglio rassicurare i familiari che sono intervenuti nella vostra intervista. Il Comune vigilerà sulla presenza dell'operatore e nessuno sarà lasciato indietro".

Lo scivolo non a norma

Nel nuovo progetto, tuttavia, lo scivolo per i disabili non è previsto, come spiegato dai genitori e dai parenti delle persone disabili che hanno protestato contro il piano di riqualificazione. Una mancanza confermata dallo stesso sindaco Pruiti, che tuttavia precisa: "La rampa che era presente nella precedente piscina, a causa di un cambio nei regolamenti edilizi e delle normative sulla sicurezza, oggi non sarebbe più a norma. Per questo è stata eliminata. Parliamo di uno scivolo che per essere a norma di legge dovrebbe misurare 15 metri, e che per essere installato necessita di una certa pendenza, che con il nuovo progetto non può essere garantita perché servirebbe una piscina lunga più di 20 metri. Le pedane motorizzate servono proprio a sostituire la rampa, e se ce ne sarà bisogno il Comune si impegna a installarne altre. A oggi ne sono previsti due, ma se servirà ne installeremo anche quattro. Vi invito a tornare dopo l'inaugurazione della struttura per verificare se dico il vero. Voglio nuovamente rassicurare le famiglie. Il Comune c'è e ci sarà anche in futuro".