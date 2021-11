Pistole e fuochi d'artificio in strada: l'ennesima follia per un video rap a Milano

Sfoggiano pistole finte, sparano fuochi d'artificio in strada e mandano in tilt il traffico con carovane di motorini che fanno slalom tra le auto. L'ennesima follia è andata in scena nel quartiere Barona, a sud di Milano, dove domenica 7 novembre decine di ragazzi si sono radunati per partecipare alle riprese di un video rap.

Nel filmato, messo in rete su Instagram, ecco il quartiere trasformato in un set a cielo aperto per il videoclip, con schiamazzi, lancio di fuochi artificiali e giovanissimi che mostrano una pistola a favor di videocamera, il tutto tra gli ignari automobilisti che transitano per la via.