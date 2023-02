Processo Berlusconi, folla in aula. Polanco: "Se andrà male parlerò"

"Questi anni sono stati un inferno, ho una sensazione positiva, penso che andrà bene: i giudici sono intelligenti e non possono condannare una persona che non ha fatto nulla. Non ci sono evidenze come ha detto il mio avvocato, sono tutte chiacchiere e distintivo. Se andrà male parlerò". Lo ha dett Marysthell Polanco, imputata nel processo Ruby ter per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, parlando con i giornalisti nella giornata di mercoledì 15 febbraio.

La sentenza dovrebbe arrivare nelle prossime ore. I giudici della settima sezione penale di Milano sono entrati in camera di consiglio per decidere sul destino giudiziario di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati accusati, a vario titolo, di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nel processo Ruby ter. "Entro un paio di ore daremo indicazioni sulla durata della camera di consiglio" le parole del presidente Marco Tremolada prima di lasciare l'aula bunker di San Vittore.

La sentenza chiude un processo durato sei anni e in cui la procura di Milano accusa Berlusconi di aver pagato - a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 - circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby bis sulle serate di villa San Martino. Un'accusa da cui l'ex premier - per il quale la procura ha chiesto una condanna a 6 anni - si è sempre difeso parlando di "generosità" per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un'inchiesta giudiziaria presto esplosa sulla stampa.