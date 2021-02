Milano, auto ibride per i Ghisa: ecco le 15 nuove vetture in dotazione alla Polizia Locale. Video

Quindici nuove automobili ibride per pattugliare le vie della città. Sono i nuovi mezzi in dotazione da oggi ai Ghisa di Milano: 15 vetture targate Kia ad alimentazione ibrida che sono state ufficialmente presentate dal comandante della Polizia Locale Marco Ciacci e dalla vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo.

Le vetture fanno parte di una flotta di 100 auto che andranno a sostituire, entro la fine del mese, i mezzi più inquinanti ancora in dotazione agli agenti. "Abbiamo fatto una scelta che coniuga funzionalità, innovazione e rispetto per l'ambiente, gradualmente stiamo abbandonando i veicoli alimentati a diesel in favore di modelli più sostenibili - dichiarano Ciacci e Scavuzzo - Le nuove auto sono adeguate alle necessità operative degli agenti, dotate di tutte le risorse tecnologiche indispensabili per lo svolgimento delle attività della Polizia Locale e, allo stesso tempo, compatibili con l'attenzione alla sostenibilità ambientale".