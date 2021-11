Pensionato milanese chiama la polizia per andare a ritirare la pensione

Ha preso in mano la radio e ha parlato direttamente con la centrale operativa della questura di Milano: "Voglio ringraziare la polizia per la gentilezza dimostrata e per tutto quello che hanno fatto per me". Sono le parole pronunciate dal signor Francesco, pensionato milanese di origini meridionali, in un video pubblicato su Facebook dalla questura.

Qualche ora prima l'anziano aveva chiamato gli uffici di via Fatebenefratelli confidando di avere difficoltà a raggiungere l'ufficio postale per ritirare la pensione in quanto solo e con problemi di deambulazione. Andrea e Marco, agenti delle volanti, lo hanno raggiunto a casa e lo hanno accompagnato alle poste più vicine a bordo della "pantera". Alla fine Francesco ha voluto ringraziare via radio tutta la polizia per l'aiuto ricevuto.Facebook.