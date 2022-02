Poliziotto accoltellato durante una rapina: l'aggressore è accusato di tentato omicidio

È finito in carcere con la grave accusa di tentato omicidio nei confronti di un poliziotto e di un secondo soggetto il 26enne italiano che lo scorso 25 settembre aveva rapinato una turista statunitense in via Massimo d'Azeglio.

L'agente, che al momento dell'aggressione era fuori servizio, era intervenuto per bloccare il malvivente, che tuttavia, armato di coltello, era riuscito a liberarsi e a sferrare alcuni fendenti al poliziotto e a un amico della vittima, anch'egli intervenuto per inseguire il rapinatore. Agente e amico della turista se la sono fortunatamente cavata con una prognosi di pochi giorni, riportando solo ferite lievi.