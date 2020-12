Polpette sospese per i senzatetto: "Milano ci ha messo il cuore, siamo a 6mila porzioni"

Un'iniziativa arrivata quasi per caso, grazie a un cliente che dall'estero ha fatto un ordine di 20 euro chiedendo di destinarlo a chi ne avesse più bisogno. Nasce così la "polpetta sospesa" di Fabrizio, proprietario del locale "Birra e polpette" di viale Bligny, a Milano, che al microfono di Milano Today racconta com'è nata l'iniziativa grazie alla quale l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, i senzatetti potranno cenare con i pasti del suo ristorante e distribuiti dai volontari di Arca onlus.

"Mi ha quasi commosso la partecipazione dei milanesi all'iniziativa - racconta Fabrizio Rioda - Non ho fatto altro che mettere su Facebook una foto dell'ordine fatto da quel cliente e tutto è partito quasi da solo. Abbiamo preparato due tipi di polpete, quelle vegetariane e quelle alla carne, ma senza maiale, per rispetto di tutte le usanze. Finora siamo arrivati a donazioni per 6mila polpette. In questi giorni ho visto entrare nel locale persino anziani pensionati, che pur di donare davano i pochi 10 o 15 euro che avevano in tasca".