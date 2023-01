Impugna la pistola e spara in aria a Capodanno: 16enne nei guai

Il fatto è accaduto in piazza Prealpi a Milano durante la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Il giovane è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo d'armi

Aveva seminato il panico in piazza impugnando una pistola e sparando per aria. Adesso per lui sono iniziati i guai. È stato denunciato dalla polizia per porto abusivo d'armi il ragazzino di 16 anni che lo scorso capodanno aveva impugnato una pistola (poi risultata essere una scacciacani) ed esploso alcuni colpi in Piazza Prealpi a Milano.